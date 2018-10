Grond wier déi akut Terrorgefor, heescht et an engem Schreiwes vun der Regierung un d'EU.

Paräis fäert, datt et zu weideren Attacke kéim, doduerch datt Dschihadisten aus Syrien zréckkomm sinn, nodeems Russland an d'Tierkei sech drop gëeenegt haten, an der nordsyrescher Provënz Idlib eng demilitariséiert Zon anzeriichten.An deem Gebitt géif et ronn 10.000 Terroriste ginn, vun deene méiglecherweis 400 aus Frankräich kéimen, heescht et.Frankräich hat d'Grenzkontrollen no de Paräisser Attentater vun November 2015 agefouert.