Eng Spriecherin vun der Police huet just ënnerstrach, datt déi ganz Demonstratioun friddlech war.



Dausenden Demonstranten sinn och an de Bësch gelaf, eppes wat net méi verbueden ass, allerdéngs huet d'Police drop higewisen, datt keng nei Bamhaiser dierfe gebaut ginn.



Den Energiekonzern RWE hat wëlles, an den nächste Méint, méi wéi d'Halschent vum Bësch, deen nach iwwereg ass, ewechzemaachen.



Et gouf awer um Samschdeg net just fir d'Erhale vum Bësch demonstréiert, deen eng 12.000 Joer al ass, mä och dofir, datt d'Kuel net méi weider als Energieressource gebraucht gëtt.