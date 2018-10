E schwéiert Äerdbiewen huet an der Nuecht op e Sonndeg den Norde vun Haiti ziddere gedoen.

Op d'mannst 11 Mënsche sinn dobäi ëm d'Liewe komm an eng Rei Gebaier wären an de Koup gefall, heescht et.2010 war déi kleng Insel an der Karibik jo scho vun engem ganz schwéieren Äerdbiewe getraff ginn. Deemools waren 22.000 Leit ëm d'Liewe komm.