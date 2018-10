Bei enger Routinekontroll vum maltesesche Militär um Mier, wär d'Boot mat de Flüchtlingen entdeckt ginn, heescht et vun den Autoritéiten.

© AFP (Archiv)

An der Lescht hat déi maltesesch Regierung jo direkt e puer mol Rettungsscheffer mat Flüchtlinge verbueden, u Land ze kommen, dat an engem Sträit mat Italien, bei dem béid Länner refuséiert hunn, fir Schëffer undocken ze loossen.Elo huet d'maltesescht Militär also selwer Leit gerett.