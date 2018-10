D'Bierger am gréisste Land a Südamerika hunn es sat mat der Korruptioun an der Gewalt an dorunner soll sech elo eppes änneren.

Favoritte sinn de politesch extrem riets positionéierte Jair Bolsonaro an de Politiker vun der Gauche Fernando Haddad.An de leschte Sondagë louch de brasilianeschen Trump, den Jair Bolsonaro, ëmmer däitlech vir. De fréiere Militär versteet sech selwer als Retter vu Brasilien an hetzt géint Homosexueller a Schwaarzer a verherrlecht d'Militärdiktatur.Brasilien stécht zanter Joren an enger schwéierer Kris. Duerch grouss Korruptiounsskandaler, déi sech duerch all d'politesch Reie gezunn huet, ass d'Vertrauen an d'Politiker kleng, et gëtt ëmmer méi Gewalt an och d'Ekonomie huet sech nach net vun der Rezessioun erholl.Ronn 146 Millioune Leit sinn opgeruff ze wielen.