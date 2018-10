Eng Schülerin am Westjordanland. © AFP (Archiv)

Wéi d'Medie mellen, wär e Palestinenser op déi 3 Employéen duergaangen an hätt ugefaange mat schéissen. Zwee sinn un hiren uerge Blessure gestuerwen an eng Fra gouf ganz schwéier blesséiert.D'Arméi an d'Police sinn op der Sich nom Täter, deem seng Identitéit den Autoritéiten bekannt wier, sou heescht et.D'Gebitt, an deem d'Dot geschitt ass, ass Deel vum duerch Israel occupéierte Gebitt an deem et méi dacks zu Virfäll kënnt. Am September hat eréischt ee palestinenseschen Teenager een Israeli an där Géigend erstach.Bei neie Protester op der Grenz vun der Gaza-Sträif mat Israel sinn e Freideg den Owend 3 Palästinenser ëm d‘Liewe komm. Allen 3 wieren duerch Schëss vun israeleschen Zaldote gestuerwen, heescht et aus dem Gesondheetsministère am Gaza.Eent vun den Affer wier eréischt 14 Joer jonk gewiescht. Eng 350 Leit goufen dernieft och zum Deel schwéier blesséiert.