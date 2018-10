Just wa séier a laangfristeg gehandelt gëtt, kéint sech d'Äerderwiermung nach op 1,5 Grad am Verglach zum vir-industriellen Niveau limitéiere loossen.

© AFP

Dat ass eng Kärausso aus engem Spezialrapport vum Weltklimaconseil, deen um Méindeg, zwee Méint virun der nächster Weltklimakonferenz, a Südkorea publizéiert gëtt. Allerdéngs misst dofir de globalen Ausstouss vun CO2-Emissiounen vun 2010 bis 2030 ëm 45% falen an am Joer 2050 bei Null leien.



Sollt et net geléngen d'Zil vun den 1,5 Grad ze erreechen, warnen d'Fuerscher virun dramatesch Suitte fir d'Liewen op der Äerd. Déi 91 Auteuren aus 40 vun am ganzen 195 Länner ginn dovun aus, dass schonn haut e Rechauffement vun ongeféier engem Grad ze notéieren ass, mat dramatesche Konsequenzen. Dat heescht ëmmer méi extrem Wiederkonditiounen, een ëmmer méi héije Mieresspigel an d'Verschwanne vum arkteschen Mieräis.