© AFP

China géing géint de 64 Joer ale Mann enquêtéieren. Déi international Police-Organisatioun krut iwwerdeems Demissioun vun hirem President vu bis elo zougeschéckt.



No Donnéeë vu Peking gëtt de Meng Hongewei verdächtegt géint d'Gesetz verstouss ze hunn. Wat him konkret reprochéiert gëtt, ass net gewosst. Seng Fra hat hien d'lescht Woch bei de franséischen Autoritéiten als vermësst gemellt, well si näischt méi vun him héieren hat, zanter dass hien a China gereest war.