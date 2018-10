© AFP

Hien hofft, dass et geschwënn zu engem zweete Sommet mam US-President Donald Trump kënnt. Wéi et heescht, sollen d'Detailer um Niveau vu Regierungsbeamten ausgehandelt ginn. Do virdru koum de Kim Jong Un zu Pjöngjang fir Gespréicher mam US-Ausseminister Mike Pompeo beieneen. Hie wier iwwerzeegt dovun, dass fréier oder spéider e gudde Programm fir en zweete Sommet um Dësch läit, gëtt den Nordkoreanesche Staatschef zitéiert.Den amerikaneschen Diplomatiechef informéiert e Méindeg déi chinesesch Regierung iwwert seng rezent Gespréicher mam nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un. De Mike Pompeo reest e Méindeg vu Südkorea op Peking. Et ass déi 4. Statioun vu senger Tournée duerch Ostasien. De Schwéierpunkt läit um Konflikt ëm den nordkoreaneschen Atomwaffeprogramm.