A Rumänien gouf et en Echec fir de Referendum iwwert e Verbuet vum Homo-Bestietnis. Schold dru war déi schwaach Wahlparticipatioun.

© AFP

Fir dass d'Resultat verbindlech gewiescht wier, hätten op mannst 30% vun de Wahlberechtegten missen hir Stëmm ofginn. Allerdéngs louch de Participatiounstaux bei nëmmen 20,4%.De Referendum hat als Zil d'Bestietnis an der Konstitutioun just als Verbindung tëscht Mann a Fra ze definéieren. D'Initiativ gouf vu chrëschtleche Fundamentalisten, der orthodoxer Kierch an indirekt vun Sozialdemokratescher Regierungspartei ënnerstëtzt. D'Géigner vun der Verfassungsännerung haten zu engem Boykott vum Referendum opgeruff.