Wéi et vun der Police heescht, wier d'Limousine mat héijer Vitesse an ee geparkten Auto gerannt a krut dobäi och Passanten ze paken. Déi 18 Leit, déi an der Limousine souzen, koumen all ëm d'Liewen, dorënner de Chauffer souwéi zwee Passanten.Et handelt sech ëm dat schlëmmst Verkéiersaccident an den USA zanter bal 10 Joer. An tëscht gouf bekannt, dass d'Leit ënnerwee waren op eng Hochzäit. Vun offizieller Säit gouf dat awer nach net confirméiert.Bei den Affer handelt et sech ëm Erwuessener.