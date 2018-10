© AFP Archivbild

D'Koppel soll op mannst 10 Fraen ëmbruecht hunn, wéi de Parquet e Sonndeg bekannt ginn huet. De Mann an d'Fra goufen d'lescht Woch festgeholl, wéi se an der Géigend vu Mexiko-City mat der Kannerkutsch, an där déi mënschlech Iwwerreschter louchen, ënnerwee waren. Bei enger Perquisitioun doheem bei der Koppel goufe weider Läichendeeler fonnt, déi ënnert anerem am Frigo louchen.



Et sinn Chifferen, déi schockéieren. A Mexiko ass d'Zuel vun de Morden u Fraen dramatesch am Gaangen ze klammen. De Vereenten Natiounen no ginn all Dag an der Moyenne siwe Fraen a Meedercher ëmbruecht.