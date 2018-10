Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

Dës Persoun war der Police gemellt ginn, well se bei enger Schwämm mat engem Messer soll hantéiert hunn. Wéi d'Police op d'Plaz koum koum et dunn zum Gebrauch vun de Schosswaff, iwwer de geneeën Oflaf ass näischt gewosst.



Beim Doudegen handelt et sech ëm e Sans-abri.