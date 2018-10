© Presseamt der Stadt Trier

Fir déi däitsch Bundeskanzlerin gouf et dann och nach als Ofschloss eng réimesch Mënz aus der Zäit vum Kaiser Konstantin, déi vum Wolfram Leibe iwwerreecht gouf.Virdrun huet d'Angela Merkel an der "Europäescher Rechtsakademie" mat de Biergerinnen a Bierger iwwert d'Zukunft vun Europa diskutéiert, dat Ganzt ënnert der Regier vun der Volkshochschule vun Tréier.Aus de Siicht vun der Police ass et roueg bliwwen. D'NPD hat am Kader vum Besuch vun der Bundeskanzlerin am Virfeld eng Maniff organiséiert. Hei goufe ganzer 5 Persoune gezielt, déi hei deelgeholl hunn. Och hei ass et also roueg bliwwen.