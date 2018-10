© AFP

De Wuesstem géif wuel mat 3,7% fir dëst an dat nächst Joer op engem relativ héijen Niveau weider goen, mä un Tempo verléieren, sou d'Ekonomisten vum Weltwärungsfong an hire Prognosen. Wéi et heescht, wieren dës am Abrëll ze vill optimistesch gewiescht. Deemools hat den IWF e Wuesstem vun 3,9 Prozent fir d'Joren 2018 an 2019 virausgesot.



D'Wahrscheinlechkeet, dass sech déi aktuell Situatioun weider negativ entwéckelt ass, no Aussoe vun den Experten, grouss. Den Handelskrich tëscht deenen zwou gréissten Ekonomien op der Welt, den USA a China, kéint weider negativ Konsequenzen hunn.



Nieft den negativen Effekter vun handelspolitesche Mesuren, kéimen déi ëmmer méi grouss Schwieregkeete fir eng Rei vun nei industrialiséierte Länner souwéi Entwécklungslänner dobäi. Kreditter géifen ëmmer méi deier ginn an d'Pëtrolspräisser ëmmer weider klammen.



Och fir d'Eurozon goufen d'Prognosen am Verglach mam Abrëll dëst Joer ëm 0,1 Prozentpunkten no ënne korrigéiert.



Fir Tierkei zum Beispill erwaart de Wärungsfong wéinst där schwaacher Lira an enger ongewësser Entwécklung vun der Nofro bei de Konsumenten en däitleche Réckgang vum Wuesstem op 0,4%, dat sinn 3,6 Prozentpunkte manner wéi nach am Abrëll. Ma och fir Industrielänner, déi wäit entwéckelt sinn, bestinn dem IWF no Risiken. D'Zentralbanken kéinten hirer expansiver Politik vun den niddregen Zënsen de Réck dréinen. Et kéint och sinn, dass Géigemesuren néideg ginn, am Fall wou d'Inflatioun an den USA méi héich ausfält wéi erwaart.



Dat alles kéint dem Internationale Wärungsfong no zu Turbulenzen un de Finanzmäert féieren. Néideg wiere Reformen, kooperativ Léisungen an et missten protektionistesch Reaktiounen verhënnert ginn, heescht et vum IWF.