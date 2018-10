© AFP Archivbild

Ënnert den Awunner ass Panik ausgebrach. Wéi et vum nationale Katastropheschutz heescht, wier awer keen neie Schued ze verzeechnen. D'Secousse wieren ongeféier fënnef Sekonne laang ze spiere gewiescht.



Nom schlëmme Biewen mat enger Stäerkt vu 7,4 an dem Tsunami den 28. September goufe bis haut bal 2.000 Läiche gebuergen. Eleng an der Stad Palu ass nach ëmmer net gewosst wat mat ronn 5.000 Mënsche geschitt ass.



Haiti

No engem Äerdbiewen op Haiti ass d'Zuel vun den Doudesaffer weider geklommen. Op mannst 15 Persoune sollen ëm d'Liewen an iwwer 300 blesséiert gi sinn. Dat hunn déi zoustänneg Autoritéite bekannt ginn. Iwwer 7.000 Haiser goufen zerstéiert oder beschiedegt.



D'Biewen, mat enger Stäerkt vu 5,9 op der Richterskala, war e Samschdeg den Owend am Nordweste vum Karibikstaat registréiert ginn. Duerch een dramatescht Biewen am Joer 2010 op Haiti waren iwwer 200.000 Mënschen ëm d'Liewe komm.