Den Hurrikan "Michael" soll Mëtt der Woch op d'Küst vu Florida treffen. Eréischt virun e puer Wochen hat den Tropestuerm "Florence" d'Südostküst vun den USA schwéier getraff.



Dem Nationalen Hurrikanzenter zu Miami no ass de Michael antëscht mat 130 Kilometer an der Stonn ënnerwee. Kuerz ier de Stuerm op d'Küst trëfft, dierft et en Hurrikan vun der Kategorie 3 sinn. Op Kuba an a Mexiko wier dee Moment mat vill Reen ze rechnen, heescht et vun den Experten.



Zu San Salvador huet de Stuerm scho seng Spueren hannerlooss. Et koum zu Iwwerschwemmungen an Äerdrutschen. Op mannst 3 Persoune koumen ëm d'Liewen an Honnerte goufe blesséiert.