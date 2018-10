© AFP Archivbild

Direkt e puer Gewerkschaften haten Enn August dës grouss Streikaktioun lancéiert. D'Syndikater wëllen eegenen Aussoen no dogéint protestéieren, dass wéi se soen, de Sozialmodell vun der aktueller Regierung zerstéiert gëtt. Wéi et heescht, géif dës Politik souwéi déi sëlleche Mesuren, déi rezent geholl goufen, déi sozial Gerechtegkeet a Gefor bréngen an déi Äermst a eiser Gesellschaft fragiliséieren.Anescht wéi bei Aktioune virdrun, soll déi Kéier de ëffentlechen Transport net ënnert de Streikaktioune leiden, sou d'Gewerkschaften. Am Summer waren Dausende vu Leit op d'Strooss gaangen. Schonn den 28. Juni haten de Gewerkschaften no iwwer 15.000 Leit géint de Sozialmodell vun der aktueller franséischer Regierung protestéiert.