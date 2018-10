E wäissen Tiger huet en Déierefleeger a sengem Käfeg attackéiert an ëmbruecht. Geschitt ass dat Ganzt am Süde vu Japan. Wéi d'Police an den Zoo matgedeelt hunn, wéilt d'Famill vum Affer, dass d'Déier net ageschléifert gëtt.



De 40 Joer alen Akira Furusho gouf uerg blesséiert um Buedem vum Käfeg fonnt. Spéider am Spidol konnt just nach den Doud vum Mann festgestallt ginn. Am Zoo zu Hirakawa sinn den Ament 4 wäisst Tigeren, eng Zort Tiger, déi jo vum Ausstierwe menacéiert ass.



De Beräich vun den Tigere war en Dënschdeg nach fir de Public zou. Attacke vun Tigere sinn extrem rar a Japan. 2008 ass déi leschte Kéier eng Persoun no enger Tigerattack ëm d'Liewe komm.