Ufanks hat d'Wäisst Haus vun engem Treffen tëscht der UN-Botschafterin an dem US-President geschwat. Op enger Pressekonferenz, déi vu béide Persounen ageruff gouf, koum dunn d'Confirmatioun vum Récktrëtt vum Nikki Haley. Virun der Press huet de President seng Ex-Botschafterin fir hir Aarbecht gelueft an et hätt een zesumme vill Problemer geléist. Nach bis zum Enn vum Joer soll d'Haley am Amt bleiwen, e Successeur géif nach net feststoen, esou de President. Scho viru 6 Méint hat d'UN-Botschafterin den Donald Trump no enger Auszäit gefrot.Déi Betraffe selwer ass net op hire Récktrëtt agaangen, huet awer virun der Press betount, datt si net wëlles hätt, fir bei de Walen 2020 als Kandidat vun de Republikaner unzetrieden. Bei de leschte Walen hat d'Politikerin dem Donald Trump seng Géigner Marco Rubio an Ted Cruz bei de Virwale vun de Republikaner ënnerstëtzt.