De Projet vun engem éischte weltwäiten UN-Pakt zum Thema Migratioun, kéint déi illegal Migratioun encouragéieren a géif keng Sécherheetsgarantien fir Polen duerstellen, sou den Inneminister Joachim Brudzinski.Hie géif dowéinst senger Regierung recommandéieren, sech aus dem Accord zeréckzezéien.Bis elo waren et just d'USA an Ungarn, déi als eenzeg UN-Memberlänner de Pakt refuséiert hunn. Och Éisträich denkt iwwer ähnlech Schrëtt no.Dee vun der UNO initiéierte weltwäite Pakt fir eng sécher a reguléiert Migratioun soll den 10. Dezember wärend enger Konferenz am Maroque offiziell ugeholl ginn.