© AFP Archivbild

Et gouf eng Tsunami-Warnung declenchéiert, déi awer kuerz drop nees opgehuewe gouf. Informatiounen iwwer méiglech Doudesaffer, Blesséierter oder Schied ginn et nach keng.An Indonesien huet de Buedem iwwerdeems op en Neits geziddert. Et ginn 3 Doudesaffer ze bekloen. D'Biewen hat eng Stäerkt vu 6. Betraff waren d'Inselen Java a Bali.D'Biewe vum 28. September huet engem leschte Bilan no iwwer 2.000 Doudeger gefuerdert. Et gëtt gefaart, dass ënnert deene futtisse Gebaier an dem Bulli nach ëmmer Dausende vu Leit begruewe leien.