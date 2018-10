Den amerikaneschen Agrarkonzern huet virun engem Geriicht a Kalifornien gefuerdert, dass ee groussen Deel vun deenen 290 Milliounen Dollar Schuedenersatz, déi Monsanto wéinst dem Herbizide Glyphosat muss bezuelen, gestrach gëtt. Rieds geet vun 250 Milliounen. D'Uerteel vum Jury am August wier net duerch Beweiser beluecht gewiescht, sou den Affekot vu Monsanto a sot en neie Prozess wier justifiéiert.

Ee Geriicht zu San Francisco hat den Agrarkonzern, deen am Juni vu Bayer iwwerholl gi war, zu bal 290 Milliounen Dollar Schuedenersatz veruerteelt mam Argument, Herbizide mat Glyphosat, wéi Roundup, wieren zu engem groussen Deel Schold gewiescht un der Kriibserkrankung vum fréiere Concierge Dewayne Johnson, dee géint Monsanto geklot hat.



250 Millioune vun deenen 290 waren net direkt als Entschiedegung fir en tatsächleche Schued, mä als ofschreckend Mesure géint de Konzern verhaange ginn. Dee betraffene Mann huet Lymphdrüsekriibs a kann net méi geheelt ginn. Hie mécht d'Herbizide vu Monsanto dofir responsabel. Am Mëttelpunkt vum Prozess steet d'Fro, ob d'Substanz Glyphosat Kriibs provozéiert. Monsanto streit dat of. Och an der Fuerschung ass des Fro ëmstridden.