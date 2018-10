© AFP

Den internationale System vum weltwäiten Handel dierft net zerstéiert ginn, sou d'Lagarde fir d'Ouverture vun der Joresversammlung vum Internationale Wärungsfong an der Weltbank zu Nusa Dua an Indonesien. Si huet gefuerdert, dass den internationale System gefléckt, awer net zerstéiert gëtt. D'Reegel vum Welthandel hätten all den Natiounen en Notze bruecht. Weider huet d'Christine Lagarde betount, dass d'Zentralbanken hir Zënsdecisiounen op Basis vun ekonomesche Indicateure mussen huelen. Wann de Wuesstem staark an de Chômage extrem niddreg ass, missten d'Zentralbanken Decisiounen huelen.



Den US-President hat do virdrun der Federal Reserve reprochéiert, verréckt ginn ze sinn. Hien huet déi amerikanesch Zentralbank wéinst hirer Zënspolitik schaarf kritiséiert. Wärend enger Visitt e Mëttwoch am US-Bundesstaat Pennsylvania huet den amerikanesche President der Fed reprochéiert, d'Leetzënsen ze séier an d'Luucht ze setzen. Si huet dëst Joer de Leetzëns schonn 3 Mol gehéicht. Eng véiert Kéier schéngt wahrscheinlech. Senger Meenung no géif d'Federal Reserve e Feeler maachen. Si wier verréckt ginn, sou den Donald Trump.



Do virdrun hat d'Wall Street ee schwaarzen Dag erlieft. De Leetindex Dow Jones huet ronn 830 Punkte verluer. Et war dëst dee gréisste Verloscht zanter Februar. Als Ursaach hunn Analysten d'Suerg virun enger Hausse vun den Zënse genannt.