Knapp 2 Wochen nom Biewen op der indonesescher Insel Sulawesi, hunn d'Autoritéiten decidéiert net méi no deenen Dausende vu Vermëssten ze sichen.

De Rettungsasaz an der Stad Palu, déi besonnesch schwéier getraff gouf, wier ofgebrach ginn, heescht et um Donneschdeg de Moien. Engem leschte Bilan no koumen duerch d'Biewe mat enger Stäerkt vu 7,5 op der Richterskala ronn 2.000 Mënschen ëm d'Liewen. ronn 5.000 ginn nach ëmmer ënnert deene futtisse Gebaier vermësst.