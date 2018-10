Zu Sainte-Maxime am Süde vu Frankräich huet et därmoosse gereent, dass Auto mat ewech gerappt goufen. Eng Persoun gëtt vermësst.

Internat.: Am meeschte gelies

© RTL Archivbild

Déi vermësste Persoun souz an engem Auto, gouf vun de Waassermasse mat gezunn an an d'Mëttelmier gespullt. Bis ewell blouf d'Sich ouni Succès.



De Virfall war zu Sainte-Maxime, bei Saint Tropez.