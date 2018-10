Do ginn d’Resultater vun de Landtagswalen mat Spannung erwaart. Eent dierft nämlech fir de Ministerpresident Markus Söder schwéier ginn: Esou weider maache wéi bis elo. Sondagen no dierft d'CSU keng absolut Majoritéit zesumme kréien, eng Koalitioun géint d'CSU gëllt och als onwahrscheinlech. De Markus Söder misst deemno no Partner sichen.



Virschau Landtagswahlen a Bayern / Reportage Nadine Gautier





An dat nodeems d’Chrëschtlech Sozial Unioun zënter Joerzéngte bal onënnerbrach un der Spëtzt vum Freistaat Bayern stoungen. Elo musse si sech wéi et ausgesäit mat enger Partei zesummen doen. Wéi déi nei Ëmfro an Optrag vun der Bild-Zeitung virausseet, kéime rechneresch gesinn, eng Koalitioun zu Zwee mat de Gréngen, der SPD a mat der AfD a Fro. Wéilt d’CSU eng aner Partei mat an d’Boot huelen, da géif et op eng Dräierkoalitioun erauslafen. Vu vir eran awer huet d’CSU eng Zesummenaarbecht mat der AfD ausgeschloss... a versicht d’Wieler déi un déi Partei verluer gaange sinn, nees zeréck ze kréien.

De Moment kéim d’Chrëschtlech Sozial Unioun op 33 Prozent an d’AfD op 14 Prozent.

2013 stoung d'Alternative für Deutschland nach net um Wahlziedel am flächeméisseg gréisste Bundesland.

D'CSU krut 101 vun 180 Sëtz a war eleng Här a Meeschter am Landtag zu München.

Ma elo ass d'Partei geschwächt. Wien dorunner Schold ass, doriwwer gëtt gestridden. De fréiere Ministerpresident an elo Bundesinneminister Seehofer an den aktuelle Ministerpresident a Bayern Söder hu sech an de leschte Méint näischt geschenkt. Während den Horst Seehofer d’Schold ëffentlech beim Markus Söder gesicht huet, huet deen tëscht den Zeilen ze verstoe ginn, wie fir dësen Ëmfroendesaster responsabel ass. Op Walevenementer oder um Parteidag gouf dunn awer Eenheet demonstréiert. Wéi zum Beispill zu Ingolstadt, op der Gedenkfeier zum 30sten Doudesdag vum laangjärege Ministerpresident Franz Joseph Strauss.

Stellt sech d’Fro wéi d’CSU weider a Bayern regéiere wëll? Bleift de Söder un der Spëtzt vum Freistaat? A wéi geet et mam Horst Seehofer virun? Kann dee sech als Parteipresident halen? E Méinden, direkt no de Landtagswalen a Bayern gesi sech déi zoustänneg -Partei-Gremie fir sech ze beroden.

Gëtt den Horst Seehofer do ofgesat oder kritt hien de Réck gestäipt? A wéi eng Repercussiounen huet dat ganzt op säi Posten als Inneminister zu Berlin? Ëmmerhin huet de Seehofer schonn a senger kuerzer Zäit an der Bundesregierung fir zwéin Eclate gesuergt. Denke mer un d'Gestreits ronderëm d’Asylpolitik oder un de Récktrëtt vum Récktrëtt vum Seehofer an un d’Causa Maassen, jiddefalls huet de Seehofer d’Bundeskanzlerin Angela Merkel an hir Regierung scho méi ewéi eng Kéier an d’Laberente bruecht.

Géint 18 Auer e Sonndeg den Owend dierften déi éischt Héichrechnungen vun de Landtagswahlen a Bayern do sinn. Eréischt géint Hallefnuecht ass mat éischte Resultater ze rechnen.