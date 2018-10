© AFP

Et gouf e Problem mat engem vun de Moteuren an d'Kapsel huet misse noutlanden.



D'Noutlandung am Kasachstan soll gegléckt sinn. D'Astronauten - en US-Amerikaner an e Russ - sollen um Liewe sinn.



D'Rakéit sollt op d'Raumstatioun ISS fléien.