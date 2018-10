No den néidegen Analysen gouf et de Feu Vert fir d'Streck nees opzemaachen. Um Donneschdeg de Mëtteg solle weider Tester gemaach ginn.



Wéinst dem Virfall hu missten Zich op där Linn annuléiert ginn, deelen d'CFL mat. Et wier och mat weidere Perturbatiounen ze rechnen.



An enger éischter Phase waren d'Passagéier mat Bussen transportéiert ginn.



Offiziellt Schreiwes vun den CFL

Mesdames, Messieurs,



Un incident ayant eu lieu sur le réseau SNCF, à hauteur de Thionville, peu avant 11h30, la circulation entre Thionville et Bettembourg a été entravée dans les deux sens. Une péniche a heurté un pont et le trafic ferroviaire a dû être interrompu. Aucune donnée n’est encore disponible quant à la durée de cette perturbation. En attendant l’intervention de nos homologues de la SNCF et l’accalmie de la situation, plusieurs trains de et vers Thionville ont d’ores et déjà dû être supprimés. Dans un premier temps, les CFL ont affrété un bus de substitution. Les trains au départ de Luxembourg vers Thionville circulent désormais à vitesse ralentie. Des retards supplémentaires impactant la ligne 6, sont à prévoir. Les CFL vous tiendront informés de l’évolution de la situation.