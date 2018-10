© AFP

D'europäesch Mäert sinn och kloer am roude Beräich.

Den US-President Trump gëtt der Zënspolitik vun der amerikanescher Noutebank Schold. D'Cheffin vum internationale Wärungsfong widdersprécht dem Trump. Bei guddem Wuesstem, wéineg Chômage an engem gewësse Mooss un Inflatioun wier et néideg d'Zënsen an d'Luucht ze setzen, esou d'Christine Lagarde. Derbäi komme Facteure wéi den Handelskrich tëscht Washington a Peking, dee méi héije Rendement vun Emprunten a Finanz-a Budgetspolitik an Italien.