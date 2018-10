© AFP

Verschidden Uertschafte goufen zu engem groussen Deel zerstéiert, eng sëllechen Haiser sinn an ee Koup gefall. Honnertdausende vu Leit hu kee Stroum. En Donneschdeg den Owend ass d'Zuel vun den Doudesaffer op 6 geklommen, dorënner ee Kand. Et gëtt gefaart, dass d'Rettungsequippen ënnert deene futtissen Haiser nach weider Doudesaffer fannen.Den Hurrikan Michael war e Mëttwoch an der Géigend vu Mexico Beach op Land getraff. De Stuerm war mat bis zu 250 Kilometer an der Stonn ënnerwee. Och an de Bundesstaaten Georgia an North Carolina huet den Hurrikan Mënscheliewe gefuerdert. Ee Mann gouf a sengem Auto vun engem Bam erschloen an e Meedche vun 11 Joer gouf déidlech vun engem Carport getraff.