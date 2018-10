Ee brisanten Zeitungsartikel huet de Verdacht géint déi saudesch Staatsféierung erhéicht. Wéi d'Washington Post schreift, géifen et anscheinend Toun- a Videoenregistrementer ginn, déi solle beleeën, dass den Jamal Khashoggi virun annerhallwer Woch am saudesche Konsulat zu Istanbul ëmbruecht gouf. D'Zeitung berifft sech op Informatioune vun tierkeschen an amerikaneschen Offizieller. Duerch dësen Artikel ass och Ankara an Erklärungsnout geroden. Wéi et heescht, wier de Mann fir d'éischt verhéiert, du gefoltert a schlussendlech ëmbruecht ginn. Anonymme Quellen no wier d'Läich vum Journalist zerstéckelt ginn. Schonn d'New York Times hat gemellt, dass en Team vu saudeschen Agenten de Mann am Konsulat ëmbruecht an dunn d'Iwwerreschter vun der Läich a Wallissen oftransportéiert hätten. No Informatioune vun der Zeitung, soll déi tierkesch Säit awer zécken d'Opnamen ze publizéieren, fir net mussen zouzeginn, wéi auslännesch Institutiounen an der Tierkei ausspionéiert ginn. Déi tierkesch Regierung soll amerikanesche Regierungsvertrieder zougeséchert hunn, am Besetz vun den Enregistrementer ze sinn, déi dës schrecklech Dot beleeën. Dee 59 Joer ale Journalist war den 2. Oktober an dat saudescht Konsulat zu Istanbul gaangen, fir déi néideg Dokumenter fir d'Hochzäit mat senger tierkescher Partnerin ofzehuelen. Zanterhier gëtt de Mann vermësst. Hie war virun iwwert engem Joer aus Angscht viru politescher Poursuite an d'USA an den Exil gaangen.