D'Riichter hu kritiséiert, dass dacks d'Plaz vum Verbriechen, do wou den Täter wunnt oder seng Origine decisive wier. Dohier géif d'Doudesstrof géint d'Verfassung verstoussen. D'Geriicht huet den Uerder ginn all d'Doudesuerteeler an eng liewenslaang Prisongsstrof ëmzewandelen. Betraff sinn 8 Persounen, déi zum Dout veruerteelt waren. Déi lescht Exekutioun am Bundesstaat Washington gouf am Joer 2010 duerchgezunn. Washington ass deen 20. Bundesstaat, den Doudesstrof ofgeschaaft.