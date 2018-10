© AFP

Mat grousse Walkampfoptrëtter vun CSU an SPD geet d'Walcampagne sou lues op en Enn. Leschten Ëmfroen no musse béid Parteie mat schwéiere Verloschter rechnen. Wärend bei der CSU de Verloscht vun der absoluter Majoritéit sou gutt wéi net méi ze evitéieren ass, geet et bei béide Parteien am Fong nach just ëm d'Héicht vun de Verloschter.An den Ëmfroe koum d'CSU fir d'lescht op ronn 34%. Zweetstäerkste Kraaft géifen déi Gréng mat 19% bleiwen, hannendru kommen onverännert d'SPD mat 12% an d'AfD mat 10%. D'FDP kéim op 5,5%.