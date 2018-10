No de schwéieren Äerdbiewen am Oste vun Uganda ass d'Zuel vun den Doudesaffer elo op 31 geklommen.

© afp

An et ass mat weideren Doudegen ze rechnen, well et net ophält ze reenen, vill Leit ginn nach vermësst. Wéinst zolittem Reen hate Buedem- a Fielsmasse sech lassgerappt, och e Floss war iwwer d'Ufer gaangen.