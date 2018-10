De Journalist Jamal Khashoggi ass verschwonnen. © AFP

Saudi-Arabien weist d'Reprochen zeréck, datt een e Mord un engem Journalist an Optrag ginn hätt. Hei géingen onbegrënnte Virwërf gemaach a Lige verzielt ginn, heescht et aus dem Inneministère vu Riad.Nom Verschwanne vum regierungskritesche Journalist Jamal Khashoggi am saudesche Konsulat zu Istanbul ass d'Kritik um Krounprënz Mohammed bin Salman ganz grouss. Vill westlech Firme ginn op Distanz an hunn d'Participatioun um grousse Wirtschaftssommet Enn Oktober ofgesot.