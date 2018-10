Et kéint dee stäerkste Stuerm zanter 1842 am Land sinn, dovunner gi Wiederexperten aus.

Um Samschdeg den Owend respektiv e Sonndeg de Moien soll de Stuerm op d’Festland treffen an do zu engem tropesche Stuerm erofgestuuft ginn. Ma an awer huet d’Protex d’Leit dozou opgeruff, an hiren Haiser ze bleiwen.



D’lescht Joer ëm dës Zäit hat d’Land mat uerge Bëschbränn ze kämpfen. Dës Kéier also mat Stuerm.