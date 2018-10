Belsche Premier Charles Michel © AFP

D'Kommunalwale gëllen als Stëmmungstest fir d'Mëtt-Riets-Regierung vum Premierminister Charles Michel, deen zanter 2014 zu Bréissel un der Muecht ass. Seng Koalitioun gëtt vun de flämeschen Nationalisten dominéiert.



Siwe Méint virun den nächste Parlamentswale steet de Vott an der Stad Antwerpen besonnesch am Fokus. Hei regéiert déi selwecht Koalitioun aus flämeschen Nationalisten, Chrëschtdemokraten an de Liberalen, wéi um federalen Niveau, souwéi an der Regioun Flandern.



An der franséischsproocheger Regioun Wallonie bleift ofzewaarden, ob d'Sozialisten no enger Rei vu Skandaler hir Leaderpositioun an de grousse Stied kënne verdeedegen.