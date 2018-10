© AFP Archivbild

U Bord vum Bus ware 25 Passagéier. Eng Persoun koum ëm d'Liewen, 13 Leit goufe blesséiert. Am Ufank hat et geheescht, et wiere 40 Persounen am Bus gewiescht.



De Reesbus aus der Regioun Köln war Richtung Italien ënnerwee. D'Ongléck ass ronn 20 Kilometer westlech vum Lago Maggiore ewech geschitt. De Bus soll an e Potto mat enger Signalisatioun gerannt sinn.