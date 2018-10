© AFP

Den Donnéeë vun der tierkescher Noriichtenagence Anadolu no war d'Gefier um Wee vun Aydin op Izmir op eemol vun der Strooss ofkomm, huet sech iwwerschloen an ass dunn e puer Meter déif an e Floss gefall. Et soll sech ëm ee Camion gehandelt hunn. D'Gefier ass a Brand geroden. Et ass nach net genee gewosst, vu wou d'Affer genee koumen.Tierkei ass eent vun den Haapt-Transitlänner fir Migranten aus Kriselänner am Noen Osten, Asien an Afrika, déi um Wee iwwer Griichenland an Europa wëlle kommen.