Éischten Informatiounen no gouf d'Basislager um nepalesesche Mount Gurja duerch d'Drockloft vun enger Lawin sou staark getraff, dass d'Kierper vun de Männer zerdréckt goufen.



D'Lager loung op enger Héicht vun 3500 Meter an den Dhaulagiri-Bierger. Do hunn d'Rettungsekippen déi zerfatzte Reschter vun den Zelter an dat zerstéiert Equipement entdeckt. D'Iwwerreschter vun den 9 Alpiniste loungen um Buedem verstreet.