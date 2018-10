E Sonndeg ass bei Gersfeld an Hessen ee Sportfliger op e Grupp vu Leit gefall. Beim Ongléck sinn éischten Informatiounen no 3 Leit ëm d'Liewe komm.

© RTL

Engem Spriecher vun der Police no ass d'Ongléck géint 15.45 Auer geschitt. De Sportfliger vum Typ Cessna krut zwee Erwuessener an e Kand ze paken, wéi e bei enger mëssgléckter Landung nach emol duerchstarte wollt.Éischten Informatioune vun der Police no, sinn dräi Persounen ëm d'Liewe komm. D'Rettungsaarbechten op der Plaz sinn nach am Gaangen.