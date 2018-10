D'CSU huet wéi erwaart bei der Landtagswal a Bayern däitlech verluer a kënnt éischten Héichrechnungen no nëmmen nach op 35,4 Prozentpunkten.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Däitleche Réckgang fir d'CSU bei de Landtagswalen a Bayern. Den Héichrechnungen vun der SRD no, kommen déi Chrëschtsozial op 35,4%. Zweetstäerkst Partei ginn déi Gréng mat 18,5 virun de Freien Wähler mat 11,5%.

D'Afd kënnt an der éischter Héichrechnung op 11%. D'SPD rëtscht op 10%. D'FDP kënnt mat 5% knapp an de Landtag zu München eran. Fir die Linke géif et mat 3,5% dogéint net duergoen.



D'Walbedeelegung loung bei 72 Prozent. Zanter 1982 war se net méi esou héich.