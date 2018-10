© RTL.be

An der Belsch waren e Sonndeg d'Gemengewalen, wou ëm déi 8 Millioune Wieler opgeruff waren, an 589 Gemengen hir Stëmm ofzeginn. Zu Baaschtnech war et eng Course tëscht zwee Bridder, dem Benoit Lutgen an dem Jean Pierre Lutgen. Dëse Leschten huet seng Defaite missen agestoen an zitt sech och aus dem politesche Liewen zeréck.



Wéi et ausgesäit, kënnen d'Ekologisten am Süde vun der Belsch besonnesch iwwerzeegen, esou wéi och am Norden an och a verschiddene Gemenge vu Bréissel. De Parti socialiste da schléit sech gutt an der Belscher Haaptstad, dofir awer manner an de Gemengen an der Wallonie. A Flandern ass et nees een Opstig fir de Vlaams Belaang, enger rietsextremer Partei. Zu Ninove am flamänneschen Deel vun der Belsch zum Beispill huet ee Kandidat vum Vlaams Belaang déi meeschte Stëmme kritt an hofft elo den éischte Buergermeeschter vun der Extrême droite a Flandern ze ginn.



Zu Antwerpen dann hu sech déi Gréng op der zweeter Plaz konnte behaapten, direkt hannert der NVA.



Ma nieft de Gemengewale war et och um Niveau vun de Provënzen, wou gewielt gouf. Wéi et vun den Héichrechnungen geheescht, huet de PS an der Wallonie och mat Perte vu Stëmmen nach ëmmer déi héchste Resultater.