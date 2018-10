© AFP (Archiv)

Am Süde vu Frankräich si bei schlëmme Wiederen 3 Mënschen ëm d’Liewe komm. Si si erdronk. Als Beispill ass d’Waasser an enger Baach am Departement Aude vun 33 Zentimeter op iwwer 6 Meter geklommen. Bannent ronn 10 Stonnen ass Reen erofkomm, wéi soss bannent 7 Méint. Dofir gouf dann och d'Alerte rouge ausgeruff. Schoule bleiwen den Dag iwwer zou. D’Leit kruten allgemeng geroden net virun d’Dier ze goen. An 6 weideren Departementer am Süde vu Frankräich ass d’Vigilance orange ausgeruff ginn.