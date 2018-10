An däitsche Medie geet rieds vun enger "Menace", et sollen och Schëss gefall sinn. D'Police ass op der Place.

Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln: Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen! Damit unterstützen Sie uns.

Wir haben derzeit keine Hinweise auf #Schüsse! — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Zu Köln um "Breslauer Platz", bei der Gare, ass et um Méindeg an der Mëttesstonn zu enger Geiselnam an enger Apdikt komm.Dat huet d'Police vu Köln via Twitter confirméiert.Et si ganz vill Polizisten op der Plaz.Däitsch Medien hate gemellt, et wiere Schëss gefall, offiziell confirméiert ass dat awer nach net.