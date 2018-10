E Méindeg de Mëtteg koum et op der B51 bei Prüm zu enger Frontalkollisioun tëscht 2 Autoen, woubäi een Auto hei am Land immatrikuléiert ass.

© Input-Presse

No der Kollisioun tëscht den zwee Autoen op der B51 e Méindeg de Mëtteg, konnt ee Motorradsfuerer net méi auswäichen an ass an d'Autoe gerannt.De Motorradsfuerer an de Bäifuerer aus dem Auto mat Lëtzebuerger Plack si beim Accident ëm d'Liewe komm. Déi zwee Chauffeuren aus den Autoe goufe schwéier blesséiert.Am Asaz waren d'Lëtzebuerger Air Rescue, d'DRK, d'Pompjeeën an d'Police vu Püm.D'B51 war nom Accident fir e puer Stonne gespaart.