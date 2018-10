Wéi d'Noriichtechaîne CNN mellt, wier Saudi-Arabien am Gaangen ee Rapport ze preparéieren, deemno de Mann während engem Verhéier gestuerwe wier. Och de Wall Street Journal schreift, dass de Wüstestaat wëlles hätt eng Deklaratioun ze maachen, dass de Jamal Khashoggi ongewollt während engem Verhéier ëmbruecht gouf.Vum Journalist feelt all Spuer, nodeems hien Uganks Oktober an dat saudiarabescht Konsulat zu Istanbul era gaange war. Tierkesch Enquêteure ginn dovun aus, dass de Mann a Regierungskritiker am Gebai vu saudiarabeschen Agenten dout gemaach gouf. Saudi-Arabien streit dat awer of. Gëscht hunn tierkesch Enquêteuren domat ugefaangen d'Konsulat zu Istanbul ze duerchsichen.