Wéinst deene ville Fäll vun Ebola am Kongo, huet d'Weltgesondheetsorganisatioun fir e Mëttwoch eng Krisekommissioun convoquéiert.

Dat huet de WHO-Generaldirekter via Twitter bekannt ginn. De Comité soll decidéieren, ob et sech beim Ausbroch vun der Epidemie ëm eng Noutsituatioun vun internationaler Envergure handelt.



Am Oste vum Kongo si schonn 100 Mënschen un Ebola gestuerwen. Zanter dem Ausbroch vun der Epidemie Enn Juli sollen sech iwwer 200 Persounen mat Ebola infizéiert hunn. 55 Patiente konnte bis ewell nees geheelt ginn.

Ebola gehéiert zu deene geféierlechsten Epidemien vun der Welt. Virun 3 Joer waren a Westafrika iwwer 11.000 Mënschen doduerch gestuerwen.