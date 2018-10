Di amerikanesch Pornoactrice Stormy Daniels huet am Sträit mam US President Donald Trump mussen eng juristesch Defaite astiechen.

Ee Bundesriichter zu Los Angeles huet hir Plainte wéinst Calomnie zeréck gewisen. D'Fra, déi mam biergerlechen Numm Stephanie Clifford heescht, behaapt, si hätt 2006 eng Affär mam aktuellen amerikanesche President gehat, wat dësen awer ofstreit.



An dësem Prozess goung et ëm eng Tweet vum Donald Trump an dem hien d'Fra soll menacéiert hunn, nodeems si behaapt huet eng Affär mat him gehat ze hunn. D'Stephanie Clifford hat d'Gefill si wier an dësem Tweet als Ligenesch dohi gestallt ginn. D'Geriicht iwwerdeems huet zeréck behalen, dass dem Donald Trump Formulatioun iwwerspëtzt war an duerch d'Meenungsfräiheet gedeckt ass.